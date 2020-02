Le grand jour approche pour «Mafia Inc»

MONTRÉAL – Le grand jour (de la sortie) approche pour le très attendu film «Mafia Inc», nouvelle réalisation de Podz qui prendra l’affiche partout au Québec vendredi et dont la première avec tapis rouge avait lieu mercredi, au Théâtre Maisonneuve, en présence de tout le gratin artistique.

La Saint-Valentin aura donc un goût de crime dans les cinémas de la province. Dans un scénario de Sylvain Guy, adaptation du livre du même titre des journalistes André Cédilot et André Noël, Marc-André Grondin personnifie Vincent «Vince» Gamache, apprenti mafieux qui bosse pour le compte du parrain Frank Paterno (Sergio Castellitto) et son fils aîné, Giaco (Donny Falsetti), tandis que sa sœur Sofie (Mylène Mackay) fréquente Patrizio (Michael Ricci), cadet du clan Paterno. La guerre au sein du groupe éclatera lorsque Vince, auteur d’un coup fumant visant à impressionner le parrain, attisera la jalousie de Giaco. Gamache et Paterno se retrouveront divisés, tous devront choisir leur camp, et le prix à payer pour ce choix sera immense.

«Mafia Inc» avait été présenté pour une première fois au 43e Festival international du film de Sao Paulo, à l’automne, puis au Palm Springs International Film Festival.