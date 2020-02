Motoneigistes: voici ce que vous devez savoir sur vos droits

Pouvez-vous conduire une motoneige sans permis de conduire? Êtes-vous assuré par la Société de l'assurance automobile du Québec en cas d'accident? Les motoneigistes ne sont pas toujours bien informés à propos de leurs droits et des bonnes pratiques à adopter.

«Parfois, ça surprend les gens. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas assurés», donne comme exemple l'avocat Hugo Vaillancourt, qui vient de publier le livre Motoneigistes, vous avez des droits! cette semaine.

