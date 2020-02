Pas de médecin pour Sainte-Brigitte-de-Laval

Malgré plusieurs annonces du député de Montmorency sur une arrivée imminente d’un médecin pour répondre aux besoins de la population de Sainte-Brigitte-de-Laval; malgré le fait que la Clinique de Beauport ait obtenu, en décembre dernier, un poste pour un nouveau médecin qui devait partager son temps avec Sainte-Brigitte; malgré les 4 années démarches afin de faire valoir les besoins de la communauté, Sainte-Brigitte-de-Laval n’a toujours pas de médecin. Et l’on craint se retrouver à la case départ bientôt, car le Centre de santé de Sainte-Brigitte risque de fermer ses portes si aucune solution n’est apportée.

Cela fait quatre ans que la Coop santé de Sainte-Brigitte cherche à obtenir un médecin. Mais, les ouvertures de postes, gérées par le département régional de médecine générale (DRMG) sont rares sur le territoire et les cliniques s’arrachent l’arrivée de nouveaux médecins. Et, pas de médecin... pas de budget! C’est ainsi que cela fonctionne au Québec. Ce sont les médecins qui reçoivent les fonds nécessaires pour payer les infirmières, les fournitures médicales, les frais d’occupation et de fonctionnement d’une clinique.

Durant ces années sans médecin, la clinique a malgré tout réussi à offrir des soins divers aux patients. Des infirmières viennent travailler en dehors de leurs heures dans le réseau public. D’autres professionnels comme des physiothérapeutes, orthophonistes, travailleurs sociaux, donnent aussi des heures à la coop de santé. Mais le modèle d’affaires n’est pas viable sans médecin.

Avant les fêtes, les citoyens de Sainte-Brigitte ont reçu une excellente nouvelle de la part du député suite à un avis de conformité décidé par la ministre de la Santé, permettant l’arrivée d’un nouveau médecin dans le sous-territoire de Beauport. La coop de Sainte-Brigitte partagerait un médecin avec la clinique de Beauport. Le député de Montmorency en avait fait l’annonce devant les membres du club de l’âge d’or. On pouvait aussi lire dans le Beauport Express du 21 décembre «Jean-François Simard a également affirmé que le nouveau médecin prêterait main-forte à Sainte-Brigitte-de-Laval et à sa clinique coopérative dans ses nouvelles fonctions au Centre médical Beauport».

En effet, l’automne dernier, les deux cliniques avaient fait des démarches parallèles et conjointes au niveau du DRMG et de la classe politique pour obtenir un médecin, en faisant entendre cette proposition de collaboration entre les deux cliniques. «Nous étions conscients que si nous désirons réellement régler les problèmes d’accès en santé, nous devions prioriser la collaboration», a alors affirmé la directrice Véronique Loubier.

Le médecin devait commencer à prendre des patients dès le début de l’année 2020, mais il y a deux semaines, la Coop apprenait par le propriétaire de la clinique de Beauport, Dr. Nil Lefrançois, que l’entente ne tenait plus car suite à des nouvelles directives reçues du DRMG. Le nouveau médecin n’aurait plus de disponibilités pour Sainte-Brigitte. Quoique le DRMG nie avoir donné cette directive, les citoyens de Sainte-Brigitte, à la merci de la bonne volonté des uns et des autres, demeurent sans médecin.

L’équipe de la Coop ne sait plus comment s’expliquer tout ce cirque. Est-ce un jugement de valeurs et de principes, une ignorance volontaire face au modèle coopératif issu de la communauté? Était-ce une façon pour la clinique de Beauport d’obtenir un nouveau médecin, mais une fois le poste obtenu, elle se moque de respecter l’entente prise avec la Coop? L’équipe se demande encore si le seul moyen de se faire entendre est d’engager des firmes de lobbyiste comme cela semble être monnaie courante dans le secteur.

4000 patients par année

Le réseau de la santé reconnaît l’apport de la Coop pour son offre de première ligne qui contribue à améliorer la couverture de soins de ce secteur, sans pour autant vouloir y contribuer ou le soutenir. À l’heure actuelle la population de Sainte-Brigitte peut toujours compter sur l’équipe d’infirmières dévouées offrant consultations, vaccins, clinique de prélèvements, suivi de grossesse, etc.

Mais comme le financement venant de la Régie de l’assurance maladie ou du CIUSSS de la Capitale-Nationale doit nécessairement passer par un médecin, la coop en est exclue. C’est donc à la coopérative de trouver les fonds nécessaires pour payer le loyer, l’électricité, le secrétariat et les fournitures médicales afin que les infirmières puissent pratiquer. La coopérative recevrait aujourd’hui près de 4000 patients par année. C’est aussi à la coopérative d’assumer les coûts reliés aux interventions et suivis psychosociaux qui y sont donnés, soit, plus de 400 heures par année.

Rappelons que Sainte-Brigitte-de-Laval est une ville enclavée d’une superficie de 110 km2, comptant 7 900 habitants dépourvus de ressources médicales depuis près de 15 ans. Pour certains, comme pour les personnes âgées ou les adolescents, il est très difficile de se rendre à une clinique de sans-rendez-vous situés à trente kilomètres de leur domicile. Les citoyens de Sainte-Brigitte seraient-ils considérés comme des citoyens de seconde zone?

Le seul espoir des patients de Sainte-Brigitte-de-Laval serait désormais une intervention de la ministre de la Santé. Est-ce normal que le système d’attribution des médecins provoque des situations comme celles-ci? Comment se fait-il que la population d’une ville ayant des besoins criants et ayant pris la problématique en main n’arrive pas, malgré des années d’efforts, à obtenir un médecin ou du financement public pour répondre à ses besoins en matière de santé?

*Par transparence, je précise qu’un membre de ma famille est sur le C.A. de la clinique. Ni cette personne ni moi-même n’avons aucun intérêt financier dans cette organisation.