Oh la la, quelle merveilleuse date : 14 février 2020. Vin, vin ! Pour nos amoureux cette année, on se fête en se faisant un petit repas sur le thème du rouge. Par cela, j’entends le vin rouge. On aromatise depuis toujours les fruits et les sauces avec le vin rouge.

Pas besoin de vin très cher, juste un peu corsé avec la viande et plus léger pour la cuisson des fruits. Pas de chichi, tout est facile et le dessert peut être préparé la veille.

Rien de tel qu’un bon burger dans lequel on pourra mordre à belles dents, bien juteux et surtout aromatisé au vin rouge pour lui apporter une touche « Valentine », mais aussi de la saveur fruitée. Le burger peut devenir sexy. Vous voudrez faire revivre ce burger tous les vendredis, c’est promis.

Pour le dessert, le rouge s’impose pour la Saint-Valentin. Les poires sont parfaites quand on les baigne dans le vin rouge sucré, car elles prennent une jolie teinte aguicheuse. Avec leur farce d’amandes, elles deviennent absolument adorables.

N’oubliez pas que bien que le parfum du vin reste dans les plats, l’alcool, lui, s’en est échappé durant la cuisson. Servez le vin qui aura servi à parfumer les plats avec le plat, pour une expérience gustative complète.

Burger au vin rouge

Photo courtoisie

Du vin dans la viande et dans la sauce. Les saveurs se confondent et l’alcool s’est évaporé à la cuisson... dommage ! C’est différent et c’est pour adultes consentants !

Portions : 2

Préparation : 20 min

Réfrigération : 30 min

Cuisson : 15 min

Ingrédients

450 g(1 lb) de bœuf haché mi-maigre

1 c. à s.de sauce Worcestershire

1jaune d’œuf, battu

1 c. à t.de sel d’oignon

1bonne pincée de poivre moulu

½ tasse de vin rouge sec

1 c. à s. de sucre

1 c. à t. de graines de coriandre

2 c. à s.d’huile végétale

1 c. à s. de beurre

2tranches de fromage gruyère

2pains briochés à hamburger

2 c. à t.de moutarde de Dijon

2tranches de tomate

2feuilles de laitue croquante

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le bœuf haché, la sauce Worcestershire, le jaune d’œuf, le sel d’oignon et le poivre.

2. Dans une petite casserole, porter le vin, le sucre et les graines de coriandre à ébullition. Retirer du feu. Verser dans un bol et laisser refroidir 10 minutes.

3. Verser la moitié du vin dans la viande. Mélanger soigneusement. Façonner deux boulettes. Réfrigérer 30 minutes.

4. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile et le beurre. Ajouter les boulettes et faire revenir à feu moyen environ 4 à 5 minutes de chaque côté. Arroser du reste de vin. Couvrir chaque boulette d’une tranche de fromage. Couvrir la casserole et retirer du feu. Laisser reposer 3 minutes.

5. Faire griller les pains. Badigeonner de moutarde. Garnir de boulettes de viande, de tomate et de laitue.

6. Servir immédiatement avec un verre de vin rouge (idéalement le même qui a servi à aromatiser la viande).

Poires vin rouge et amandes

Photo courtoisie

Choisissez un petit vin fruité pour la cuisson et préparez-les ce soir pour demain. Un régal servi avec une crème glacée.

Portions : 2

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Réfrigération : 12 h

Ingrédients

1 ½ tasse de vin rouge fruité

½ tassede cassonade

1 bâton de cannelle

1 gousse de cardamome, écrasée

2 poires (pas trop mûres), pelées

½ tasse de crème fraîche

4 c. à s.d’amandes moulues

1 c. à s.de sucre

Préparation

1. À l’aide d’un petit couteau, évider une petite partie du centre des poires par le trognon. Couper une petite tranche sous les poires pour qu’elles restent bien debout.

2. Dans une grande casserole, porter le vin et la cassonade à ébullition. Ajouter la cannelle et la cardamome. Mélanger au fouet. Ajouter les poires et cuire à feu doux 15 minutes. Retourner les poires délicatement quelques fois durant la cuisson.

3. Retirer du feu et laisser refroidir 30 minutes. Transférer les poires dans un bol. Passer le jus de cuisson au tamis et verser sur les poires. Couvrir et réfrigérer 12 heures.

4. Dans un bol, au fouet, battre la crème, les amandes et le sucre jusqu’à ce que le sucre soit complètement incorporé.

5. Retirer les poires du réfrigérateur. À l’aide d’une petite cuillère, farcir le fond des poires avec la crème. Répartir le reste de la crème d’amande dans deux petits bols.

6. Répartir les poires farcies dans des bols. Garnir de jus de cuisson et servir avec le reste de la crème.