Un Carnaval international

Année après année, le Carnaval de Québec propose des activités originales qui attirent dans la Vieille capitale des milliers de spectateurs venus des quatre coins du globe. La 66e édition ne fait pas exception.

Alva Bernal, originaire de Colombie et installée à Québec depuis une trentaine d’années, s’est bien adaptée aux coutumes de la région. Elle connait d’ailleurs très bien le Carnaval pour y avoir été à de nombreuses reprises.

Photo Jérémy Bernier

Dans l’optique de faire connaître sa ville adoptive à sa cousine, Estelle Segrera, elle a décidé de lui faire découvrir le Carnaval pendant ses vacances.

«Elle ne connaissait pas la neige! Elle est venue pour voir l’hiver, alors on en profite pour lui montrer la beauté de Québec, le froid, mais aussi la chaleur des Québécois!», raconte Mme Bernal qui assure que l’activité favorite de sa cousine est La Débarque Christie.

«D’où elle vient, il a un Carnaval ressemblant à celui de Rio. Alors on voulait lui en faire connaître un nordique», ajoute-t-elle.

«Il fait froid! »

Une école du Mexique, l’Instituto Nouveau, a même décidé d’offrir un voyage à Québec à quelques-uns de ses élèves pour voir le Carnaval. Alors que le mercure avoisinait seulement le point de congélation, certains d’entre eux ont avoué avoir un peu froid, malgré leur tout nouveau manteau d’hiver acheté pour l’occasion.

Photo Jérémy Bernier

«C’est froid, je ne suis pas habitué», constate Miguel Martinez, près d’un feu au Camp à Jos, qui dit en être à sa première visite au Canada.

«Mais jusqu’à maintenant, on aime vraiment la Ville. On aime bien se lancer des boules de neige», ajoute-t-il en riant.

Une expérience immersive

Parmi les activités proposées par les organisateurs de l’événement qui attirent les foules, Pixel se démarque particulièrement. Située au Palais de Bonhomme, dans la Zone Loto-Québec, l’expérience immersive plonge les participants dans l’ambiance rétro des salles d’arcade de 1980 à 1990.

Photo Stevens LeBlanc

Les cinq tableaux distincts créés par la firme MATIÈRS invitent les gens à interagir avec le décor et à appuyer sur divers boutons, manettes et autres objets ludiques. Le tout, dans une espèce de mini-labyrinthe coloré et fluorescent, installé à même des conteneurs maritimes et dissimuler sous des murs de neige.