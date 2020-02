Un joueur des Blue Jays aurait exhibé ses parties intimes

Le receveur des Blue Jays de Toronto Reese McGuire se trouve dans une situation embarrassante, car il a été arrêté pour de présumés gestes obscènes commis à l’intérieur d’un véhicule utilitaire sport, vendredi après-midi, en Floride.

D’après le réseau Sportsnet, qui a cité des informations provenant du bureau du shérif situé dans le comté de Pinellas, le prévenu aurait exhibé ses parties intimes à proximité d’un centre commercial de Dunedin; les Jays tiennent leur camp d’entraînement annuel dans cette ville.

McGuire devra se présenter devant le tribunal le 16 mars à Clearwater pour la suite des procédures.

«Les Blue Jays sont informés quant à ce récent incident impliquant Reese McGuire. Il a communiqué avec nous et on tente d’obtenir plus d’informations. En raison de la démarche légale, nous ne commenterons pas davantage», a réagi l’organisation torontoise dans un communiqué.

L’an passé, le receveur a disputé 30 matchs avec le grand club, totalisant cinq circuits et 11 points produits, en plus de frapper pour ,299.