Un vaccin pour le coronavirus serait bientôt testé au Québec

Un potentiel vaccin pour le coronavirus, maintenant nommé COVID-19, serait bientôt testé sur les animaux au Québec. Le Dr Raymond Tellier, un spécialiste en microbiologie, affirme toutefois que «c’est un processus qui prend du temps».

«Le problème qu’on a, quand on veut faire un vaccin contre un nouveau virus, c’est qu’on a un certain nombre de recettes qui peuvent aboutir à des vaccins. On ne sait jamais, quand on prend un nouveau problème, un nouveau virus, quelle recette va donner des résultats, ou même, s’il y a une recette qui va donner des résultats», a mentionné M. Tellier à l’émission Les Effrontées à QUB radio, mercredi.

Le microbiologiste du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a expliqué qu’il faut tout d’abord «pouvoir démontrer que c’est efficace» et «avoir un modèle animal pour l’infection peut être très utile».

ÉCOUTEZ l’entrevue du Dr Raymond Tellier, sur QUB radio:

«Un vaccin expérimental qui rendrait les gens malades, ce n’est pas quelque chose que l’on veut. Il faut aussi démontrer que ça aurait une efficacité dans la population humaine et il faut passer par toutes les étapes de certification afin d’obtenir les licences de commercialisation. Alors, c’est un très long processus», a ajouté Dr Tellier.

«Il est inéluctable que ça va prendre plusieurs mois, et probablement au moins un an, avant qu’on ait un vaccin, un prototype de vaccin, qui soit raisonnable», a-t-il estimé.

Mardi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a parlé d’une «chance réaliste de stopper» la propagation dans le monde du COVID-19 apparu en décembre à Wuhan, en Chine.