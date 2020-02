Une bénévole aurait volé 561 000 $ à son église

Une bénévole dans une église du New Jersey aurait volé 561 000 $ US – l’équivalent de 743 000 $ CAN – pour payer les dépenses de son mariage et faire des centaines d’achats sur internet.

Taisha Smith-DeJoseph a été arrêtée mardi. Elle était bénévole pour l’église St. Paul’s Baptist à Florence, a rapporté le «New York Daily News».

En plus d’avoir financé son mariage, l’argent volé aurait également servi à la femme de 43 ans pour payer son loyer, sa voiture, ses cartes de crédit et sa facture de téléphone.

Les autorités ont détaillé certaines de ces dépenses, dont 800 achats sur Amazon totalisant 22 800 $ US, 3000 transactions sur PayPal pour un total de 266 000 $ US, des dépenses de 8000 $ US pour l’abonnement au câble, 5840 $ US en vêtements et 15 000 $ US pour rembourser un prêt automobile.

Selon les autorités du comté de Burlington, Smith-DeJoseph s’occupait des finances de l’église. Elle aurait pigé dans la petite caisse au cours des cinq dernières années.

L’accusée aurait ouvert plusieurs comptes bancaires au nom de l’église et produisait de fausses factures pour brouiller les pistes tandis qu’elle transférait des fonds dans son compte personnel.

C’est quelqu’un de l’église qui aurait signalé la situation aux enquêteurs des crimes financiers.