VERRET, Raymond



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 3 février 2020, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Verret, époux de madame Jeannine Savard, fils de feu madame Thérèse Lagacé et de feu monsieur Jean-Baptiste Verret. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 9h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine Savard, ses enfants : feu Réjean, feu Guy, Lyne (Dany Guillemette) et Josée; ses petits-enfants : Isabelle Guillemette-Verret (Christian Leclerc), Tommy Beaulieu (Kimberly Lapierre) et Laurie Lapointe-Verret; ses arrière-petits-enfants : Mary-Jane et William Ferrazza; ses frères et sœurs : feu Monique, Denise, feu Jean-Claude, feu Micheline, feu Jean-Yves, Jacques, René, Jean-Yves, Roland, feu Nicole, feu Ginette, feu Normand, Pierre, Michel, Hélène, Aline, Gaétan, Sylvie et Chantal, ainsi que leurs conjoints; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard : feu Jean-Claude (feu Françoise), feu Fernand et Raymond Savard (Carole Morasse); ses nombreux neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, tout particulièrement Richard Auger et Gilles Boulay. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins, particulièrement Charlotte et Gabriel, ainsi que la docteure Mélanie Fortin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.