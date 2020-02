BOILY, Denise



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 8 février 2020, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Boily, épouse de monsieur Marc Levert, fille de feu madame Gabrielle Daigle et de feu monsieur Louis-Philippe Boily. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Tina Labonté), Éric (Dominique Feldkamp), Marie-Josée (Bruno Lepage) et Annie; ses petits- enfants: Samuel, Sandrine, Nicolas, Vincent, Héloïse, Olivier, Thomas et Jacob; ses frères et soeurs: Rollande (Jacques Mathieu), Yvette ( feu Georges Roberge), Ginette ( feu Claude Roberge), feu Yvan, feu Réjean (Nicole Lépine), Marc-Édouard (Huguette Rousseau), Régis (Nicole Guérin), Ghislaine (Roch Laberge), feu Gabriel (Nicole Beaulieu), Jean-Paul (Johanne Hamel), Johanne (Carol Beaulieu); sa belle-sœur Christiane Levert; une grande amie Rollande Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s du club de pétanques. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 14 h 55.L'inhumation se fera au cimetière St-Grégoire-de-Montmorency à une date ultérieure. La famille tient à remercier tout spécialement Dre Catherine Vaillancourt pour l'attention et les soins prodigués à notre mère au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Tél: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.