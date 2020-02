MORISSETTE, Jean-Claude



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Morissette, époux feu en premières noces Andrée Bourget et en deuxièmes noces madame Simone Gagné. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.et de là au cimetière Saint-Charles pour mise en crypte. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simone Gagné, ses enfants : Carole, Jean (Sandra Brophy), Danie, Éric (Michelle Drolet), Junior (Mélissa Bédard), François-Martin et Ann-Claudia (Marc-Antoine Goulet); ses petits-enfants : Catherine (Shanny), Emmanuelle (Alexandre), Roxanne (Louis), Jonathan (Lianne), Tyler (Jean-François), Jordan, Éloïse, Olivier, Océa, Félix et Sacha; son arrière-petite-fille Angie; sa sœur Manon (Guy); son frère Feu Maurice (Jeannette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Louis (Monique), Louise (Paul Marie), feu Jacques (Suzanne), Bernard (Thérèsa), Lucille, Martine (Mario), Rodrigue (Marie-Laure), Marc-André (Gisèle), Ghislain (Louise) et Jean-Yves; ses cousins et ses cousines : Colette (Claude), Richard (Thérèse), Louise (Laurent), Réjean (Marlène) ainsi que plusieurs neveux et nièces, ainsi que la famille Bourget du côté de sa première épouse Andrée; ses meilleurs(es) amis(es) : Alain Fontaine, Denise Pelletier, Jacques Lachance, José Roberge (Catherine) et Gaëtan Bélanger ainsi que plusieurs autres ami(es). Nous tenons à remercier l'équipe de l'Hôtel Dieu de Québec (le CRCEO, Dr Yves Fradette et Laurie Pilote) et le CLSC de Beauport pour les soins transmis ainsi que le Dr. Katryn Loczy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CRCEO, 6, rue McMahon, Québec G1R 3S1, (418) 525-4444.