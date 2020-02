GUILLEMETTE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 janvier 2020, à l'âge de 73 ans est décédé monsieur Raymond Guillemette conjoint de madame Francine Aubé, fils de feu Jules Guillemette et de feu Annette Arbour. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 14 février 2020 de 19h à 21h etde 11h à 14h,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre son fils Marco. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Francine Aubé, son fils Jonathan (Stephanie Traversy); ses frères et soeurs: Julien (Lise Boulet), feu Cécile (feu Maurice Fradette), Maurice (Brenda Hunter), Robert (Claudette Marcoux), Diane (Denis Roy), Rollande (Serge Chabot) et Denise (Lucien Lacroix). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Aubé: Carmen (Marc-André Roy), feu Ghislaine, Marjolaine (Richard Pigeon), André, Mario, Lorraine (Rosaire Roy), Nicole (Martin Thibault) et Isabelle (Sylvio Bernard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Guillemette. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Guillemette a été confié pour crémation à la