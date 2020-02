12 emplois en croissance rapide au Québec

Le moteur de recherche d’emploi Indeed a analysé les affichages de postes ayant la plus forte croissance de 2018 à 2019. Pour chaque million d’annonces, l’entreprise a compilé le nombre d’affichages par profession ou type d’emploi.

Voici le palmarès des offres d'emploi avec la plus forte croissance en 2019 selon Indeed.

Notez que le masculin est utilisé pour alléger le texte.



Restauration

Aditya Romansa sur Unsplash

Un indicateur de plus semble confirmer que le domaine de la restauration subit une pénurie de main-d’œuvre au Québec.

Le métier de sous-chef a connu la plus forte croissance (455%) en nombre de postes affichés sur Indeed.

En 2019, pour chaque million d’offres d’emploi, 255 demandaient des candidatures de sous-chef, comparativement à 46 l’année précédente.



Mode

Devin Edwards sur Unsplash

Est-ce que la popularité grandissante des produits conçus et fabriqués localement donne un nouveau souffle aux métiers du textile?

Si le rapport d’Indeed ne permet pas d’établir les raisons précises, la hausse d’offres pour les tailleurs et couturiers demeure très encourageante pour les candidats.

En 2018, il n’y avait que 65 ouvertures de poste du genre (par millions d’affichages de postes sur le site). L’an dernier, ce nombre est passé à 341, une croissance de 425%. La deuxième hausse la plus importante sur le site de recherche d’emploi.





Traduction

Christin Hume sur Unsplash

L’année dernière, on trouvait près de 2000 offres d’emploi de traducteur par million d’affichages de poste.

Ça représente une augmentation de 228% par rapport à 2018.

Finance

Chris Liverani sur Unsplash

Les entreprises du secteur financier seraient de plus en plus à la recherche de conseillers selon Indeed.

Le nombre d’affichages de postes pour conseiller financier a bondi de 287% en 2019, tandis que celui pour les conseillers séniors a connu une hausse de 191%.

En assurances, les candidats pour les postes de souscripteurs ont aussi plus d’options. Les offres ont enregistré un gain de 147%.

Voici les autres professions qui figurent dans le palmarès.



Notez que tous les nombres d’offres d’emploi sont exprimés en fonction d’un million d’affichages de poste.



Santé

Ani Kolleshi sur Unsplash

Technicien pharmaceutique: On note une augmentation de 103%.

2019: 399 offres

2018: 197 offres

Assistant dentaire: Il y a eu une croissance de 116% du nombre de postes affichés.

2019: 134 offres d’emploi

2018: 62 offres d’emploi

Diététiste/nutritionniste: Ces professions ont connu une croissance de 127% du nombre de postes affichés.

2019: 679 offres d’emploi

2018: 299 offres d’emploi

Pédopsychiatre: Le site a calculé 110% d’augmentation des offres.

2019: 155 offres

2018: 74 offres

Ingénierie

Christina @ wocintechchat.com sur Unsplash

Directeur en génie logiciel: Le secteur informatique continue de progresser au Québec. Les entreprises ont affiché des ouvertures de poste 127% plus fréquemment.

2019: 120 offres

2018: 53 offres



Mécanique automobile

Maxime Agnelli sur Unsplash

Mécanicien: Les diplômés en mécanique automobile ont de quoi se réjouir. Les offres d’emploi leur étant destinées sur Indeed ont bondi de 117%.

2019: 247 offres

2018: 114 offres

Pour des conseils pratiques sur la recherche d'emploi, consultez nos articles: