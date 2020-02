BERGERON, Thérèse Lemay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 février 2020, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée dame Thérèse Lemay, épouse de feu monsieur Armand Bergeron. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clément (Rita Leclerc), Jacques (Lyne Habel), Francine (Guy Leclerc), Richard (Chantal Mailloux), Gaétane (Claude Auger); ses petits-enfants: Luc, Julie et Catherine Bergeron, Éric, Mélanie et Maxime Bergeron, Valérie, Jean-Michel et Dany Leclerc, Marie-Ève et Larissa Bergeron, Frédérik et Mathieu Auger et leur conjoint(e); ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Rose-Ange (feu Rosaire Desrochers), Rose-Aimée (Robert Bélanger), Lauréane (feu Martial Bergeron), Clermont (Louisette Blanchet), Doralice (André Côté), feu Roland (feu Emilia Desrochers), feu René (feu Justine Auger), feu Léona (feu Jean-Paul Leclerc), feu Gérard (feu Thérèse Montminy), feu Léontine (feu Lionel Paquet); belle-sœur de Jeanne Bergeron (feu Roland Tardif), Rachel Bergeron (feu Philippe St-Pierre), Léo Bergeron (Ida Auger), feu Françoise Bergeron), feu Marie-Claire Bergeron (feu Jean Sauvé). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers aux propriétaires et au personnel du Pavillon Joseph Rhéaume de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 14 février 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (www.fmcoeur.com). Des formulaires seront disponibles sur place.