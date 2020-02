TÊTU, Gilles



À Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré (CHSLD), le 2 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Gilles Têtu, fils de feu madame Adéline Têtu et de feu monsieur Arthur Têtu. Il demeurait à Beaupré.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Anne-de-Beaupré, à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses filles: Gaëtane (Donald Lachance) Marcelle (Jonathan Javors) Sylvie (Monique Bellerive); ses petits-enfants : Lysiane Lachance (Raphaël Fugère), Emmanuelle Lachance (Damien Boudreault,) Jessica Javors (James Heneghan), Alexandra; ses arrière-petits-enfants : James - Paul, Emerie - Rose et Cléo; ses frères et soeurs : feu Lorenzo (feu Imelda Côté), feu Charles (feu Rita Côté), feu Jean-Marie (feu Antoinette Paré), feu Thérèse (feu Raymond Blouin), feu Françoise (feu Joseph Gravel), Georgette, Monique (feu Raoul Cauchon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(es). La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré du 2 Rives pour leur dévouement, ainsi que toute les personnes qui l'ont accompagné dans sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ( 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec), Site web : www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.