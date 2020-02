DUBÉ, Lina



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lina Dubé, fille de feu David Dubé et de feu Marie Ouellet. Elle demeurait à Québec. Elle était la soeur de Marcel (Jeannine Michaud), Bertrand (feu Renelle Jean), Clément, feu André, feu Fernand, Charles, feu Jeanne-Mance, Simone, Bruno (Fleurette Lauzon) et de Normand (son amie Carole Sabourin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée.