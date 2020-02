ROY, Gertrude Allen



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Gertrude Allen Roy, fille de feu Valérie Chabot et de feu Arthur Allen. Elle était l'épouse de feu Alphonse Roy et demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Pauline (feu François Morin), Madeleine (feu Sylvio Brochu), Marguerite (feu Paul Leclerc), feu Jeannine (feu Lactance Blais) et ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Cécile Roy (feu Jean-Baptiste Morin), feu Marie Roy (feu Hamel Chassé), feu Alfreda Roy (feu Albert Gosselin) ainsi que tous ses neveux et nièces particulièrement Suzie, Guylaine, Nathalie et Marie-Josée et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants Maxime, Anabelle, Julianne, Jacob et Elliot qu'elle affectionnait énormément. Un grand merci également à Rachel en qui elle avait une grande confiance et à tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h30.