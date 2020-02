McCLISH, Diane



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 4 février 2020, à l'âge de 62 ans et 4 mois, est décédée madame Diane McClish, épouse de monsieur Jean-Marc Giasson, fille de madame Denise Bédard et de feu monsieur André McClish. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16 h à 18h45.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marc Giasson, ses enfants : Martin, Stéphane (Karine Henry) et Mylène; ses petits-enfants : Alyson, Mathis, Alexis et Jacob; ses frères et sœurs : Jacques (Cynthia), Michel (Lina Trudel), Johanne (Rémi), France et Pierre; ses belles-sœurs de la famille Giasson : Jeannine (feu Jean-Marc Bédard) et Lisette (feu Camil Nadeau); ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Sarah Smith, Karine Lamonde (infirmière), Béatrice (travailleuse sociale), Yves (soins spirituels) et tout le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg, plus particulièrement à Charlotte et Gabriel qui ont toujours été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web :www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.