FORTIN GAGNON, Thérèse



À son domicile, le 4 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée entourée d'amour, dame Thérèse Fortin, épouse de feu monsieur Bertrand Gagnon. Fille de feu dame Rose-Emma Leclerc et de feu monsieur Alfred Fortin, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Suzanne (Denis St-Pierre), Francine (Benoît Pelletier), Lise, Lucie (Nazaire Ouellet), feu Sylvie (Donald Tessier), Christyane, Louise (Sylvain Deschênes), Bertrand (Madeleine Norris). Elle laisse dans le deuil ses petits- enfants: Carl, Cathy, Jessica, Mathieu, Guillaume, Claudia-Lynn, Keven, Rémi, Vanessa, François, Patryck et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Anika, Ludovic, Keyla, Zakia et Oxana, Allyson, Shawn et Bryan, Loralie et Mickaëlla, Léandre et Simone, Clémence, Auguste et Casimir, Benoit. Elle était la sœur de: feu Rose (feu Louis Bélanger), feu Yvonne (feu Yvon Bourgault), feu Marie (feu Adorilla Tremblay), feu Delvina (feu Armand Caron), feu Amédée, Desneiges (feu René Girard), Célina (Jean-Guy Mathault), feu Raymond, feu Philippe, feu Noël, feu Jean-Paul (Nicole Bissonnette), feu Julien (feu Jocelyne Cloutier), feu André et Armand (Nicole Lebel). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon, de nombreux, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, tout particulièrement à mesdames Nathalie Gauvin, Ginette Gauthier, Joanie Bérubé-Leclerc et Marie-Claude Lavoie pour leur précieux soutien et leur accompagnement si réconfortant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (pour les soins à domicile), 430, Rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 14 février 2020 de 19h à 21h; Samedi jour des funérailles à compter de 11h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial du PARC.