BONNELLY, Thérèse Galarneau



Au Centre d'Hébergement Hôpital Général de Québec, le 10 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Galarneau, épouse de feu monsieur Roger Bonnelly. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Galarneau laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Jean Bélanger), Denise (Martin Belley), Réjean (Manon Jeffrey) et Jocelyne; ses petits-enfants: Nicolas Bonnelly Bélanger (Jessica Li On Wing), Chantale (Nicolas Tremblay) et Stéphanie Belley (Jérome Brindamour), Simon-Alexandre (Isabelle Grenier) et Marc-Olivier Bonnelly (Emilie Maranda), Sarah (Samuel Poitras) et Camille Bonnelly-Chouinard (leur père Daniel Chouinard); ses arrière-petits-enfants: Alexandre et Sebastien, Florent, Emma et Clara, Amy et Kayla; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Galarneau: Rita Rhéaume (feu Raymond Galarneau), Roger Tremblay (feu Céline Galarneau, Pierrette Rémillard) et Jeanne D'Arc Martineau (feu Louis-Joseph Galarneau): sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Bonnelly: Cécile et Lucien (feu Marie-Claire Chabot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation de la Vieille-Capitale 1, avenue du Sacré-Cœur Québec (Québec) G1N 2W1 Tél : 418 691-0766 www.fondationdelavieillecapitale.org