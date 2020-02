DROLET VOYER, Cécile



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 5 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Cécile Drolet, épouse de feu monsieur Paul-Henri Voyer, fille de feu monsieur Lauréat Drolet et de feu dame Elmina Moisan. Elle était native de Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9h30 à 11h40, suivi d'et de là au cimetière paroissial pour inhumation. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Drolet laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Robert Cloutier), Solange (Daniel Moisan), Claudette (Raymond Laperrière), Linda (Yves Ouellet), Jacquelin (feu Manon Robitaille); ses 10 petits-enfants; ses 12 arrière-petits-enfants; 1 arrière-arrière-petit-enfant; ses sœurs : feu Lucienne (feu Henri Cantin), feu Régina (feu Bruno Ouellet), Marguerite (feu Joseph-Georges Genois), feu Yvette (feu Lucien Pelchat), feu Thérèse (Maurice Voyer), Jeanine (feu André Denis); son frère Marcel (Monique Denis); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Voyer: Jeanne-D'Arc (feu Pierre Trépanier), feu Lucienne (feu Alfred Gingras), Lucien (Irène Voyer), Jean-Louis (Lorraine Bédard), Marcel X (feu Eva Voyer), Simonne (Gaston Dion), Pauline (André Moisan), Huguette (feu René Potvin), Gratien ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis (es). La famille tient à remercier très sincèrement, tout le personnel de la Maison d'Elie, du CLSC de St-Raymond et des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement de Québec, pour leur grand dévouement et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.