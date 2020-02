OUELLET, Marcelle Voyzelle



A Québec, le 30 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marcelle Voyzelle, épouse de feu monsieur Régent Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 9 h à l'église. Elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne (Michel Laliberté); ses sœurs: feu Marguerite et Rolande (feu Roland Jean); ses belles-sœurs: Denise Mailly (feu Roger Voyzelle), Madeleine Hébert (feu René Voyzelle) et Jeannine Jobin (feu Raynald Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ouellet, tous décédés. Également des neveux et nièces des deux familles et de nombreux ami(e)s. Un merci particulier à sa nièce Lise Voyzelle pour son accompagnement durant de très nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 - Téléphone : 418-682-6387.