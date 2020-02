GOSSELIN, Jacques



De Québec, le 18 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Gosselin, fils de feu Alice Tailleur et de feu Laurent Gosselin, époux de madame Gisèle Laroche. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Gina (Raynald Jacques), Diane (Martin Thibault); ses petits-enfants: Jacinthe Jacques (Nicolas Doucet), Julie Jacques (Alexandre Rajotte), Dominic G. Thibault; ses sœurs et son frère: Thérèsa, Colette (Jacquelin Robitaille), Armand (Gisèle Fiset); ses belles-sœurs: Madeleine Falardeau, Raymonde Alain et Jacqueline Laroche (Ghislain Landry); ainsi que neveux et nièces, parents et amis. Il a été rejoindre ses frères et sœurs: Ange-Albert (feu Jacqueline Clark), Marie-Paule (feu Philippe Gagné), Jean-Charles (feu Jeanne D'Arc Miller), Gisèle (feu Alphonse Ouimet), Gabriel (feu Marjolaine Nadeau), Philippe (feu Irène Miller), Jules (feu Collette Guérard), Claude, Yves, René. La famille recevra les condoléancesde 9 h à 10 h 30 auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.