MORIN, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur René Morin, époux de feu madame Lucille Buteau, fils de feu Achille Morin et de feu Eva Couture. Il demeurait autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Mario (Hélène Boucher), Alain (Ginette Ruel) et feu Gilles; ses petits-enfants : Stéphanie (Enrick Laflamme), Véronique (David Lecours), Annabelle (Jean-Philippe Caron), Audrey-Anne (Florian Xénard), Sébastien (Isabelle Desjarlais), Geneviève et Josiane (Vincent Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Mateo, Maorie, Eliam, Kimberly, Ethan, Mathis et Léa. Il était le frère de feu Jacqueline (feu Daniel Buteau) et de feu Raymond (Gemma Buteau); le beau-frère de la famille Buteau de feu Lorenzo (feu Gemma Couture), feu Noëlla (feu Gérard Gourde), feu Thérèse (feu Gérard Roberge), feu Yvette (feu Amédée Brochu), feu Fernand (feu Fernande Bussières), feu Conrad (feu Rosanne Pouliot), feu Marie-Estelle (feu Adrien Couture), feu Roger (Denise Auger) et de Laurette (feu Gérard Turcotte). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Michel Côté et au personnel du Manoir St-Laurent pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.