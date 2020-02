TOUZIN, Bibiane



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 2 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Bibiane Touzin, épouse de feu monsieur Jean-Yves Darveau, fille de feu monsieur Adrien Touzin et de feu dame Monique Vallières. Elle était native de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 11 h,L'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Touzin laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Ginette Beaudin), Jean-Pierre (Line Girard), Alain (Nathalie Lévesque), Nicole, Daniel (Christine Goudreault), Denise (Richard Boudrias) et feu Lyne (André Lemieux); ses petits-enfants: Rémy, Martin, Valérie, Jean-Simon, Frédérick, Monia, Jason, Maxime, Mathieu, Julie, Manon et Éric; ses arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: Herman (feu Rolande), feu Carmen (feu Omer), Marielle (feu Marc), feu Yvon (feu Gisèle), Yolande (Marc) et Oneil (Ginette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Darveau; son grand ami Fernand Hamelin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec). Des formulaires seront disponibles à l'église.