GINGRAS, Rolande



À l'Hôpital Laval, le 22 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Rolande Gingras, fille de feu M. Adolphe Gingras et de feu dame Rose-Anna Bourgelas. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle est allée rejoindre sa sœur, ses frères, sa belle-sœur et son neveu: sr Madeleine, Roger (Thérèse Gingras), Roland et Gaston. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Marie-Marthe St-Onge, son amie de longue date dame Louise Fournel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Ste-Marguerite pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa belle-sœur Marie-Marthe, pour sa présence et son amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca