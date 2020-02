NADEAU, Laurent



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Laurent Nadeau, époux de dame Huguette Maheux, fils de feu dame Lauretta Harpe et de feu monsieur Henri Nadeau. Natif de Lévis, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera en présence des cendres aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Huguette; ses enfants et petits-enfants: François et son fils Brandon; Dominic (Melissa Bieganowski) et ses enfants Gabriel, Alexandre et Chloé; Julie (Thierry Wilson) et ses fils Antoine et Félix. Il était le frère de: feu Simone (feu Fernand Dumont) et Pauline. De la famille Maheux, il était le beau-frère de Denyse (Jean-Claude Boily), Lise (feu Gaston Quiriault) et Pierre (Chantal Delarosbil). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et beaucoup d'ami(e)s. Un merci spécial à ceux qui l'ont aidé et accompagné au cours des derniers mois. Merci également au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du CLSC de la Jacques- Cartier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, av. Saint-Jean-Baptiste, Québec (Qc), G2E 6H5, Tél.: 418-683-2323 ou à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.