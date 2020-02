TURGEON, Roger



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 1er février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roger Turgeon, époux de feu madame Marie-Paule Hébert. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucien (Louise DeVillers), Réjeanne et Alain (Isabelle Talbot); ses petits-enfants : Gabriel Tremblay (Anne-Marie Vignola), Geneviève Tremblay (Maxime Jenniss), Pierre-Luc Turgeon (Vanessa Bradette) et Emyl Roy Turgeon; ses arrière-petits-fils : Samuel, Laurent et Lucas; sa soeur Léda; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et la famille Fortin. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).à compter de 12h.