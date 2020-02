COUTURE, Pierrette



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 6 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Pierrette Couture, épouse en 1ères noces de feu monsieur Wilfrid Simard et en 2èmes noces de feu monsieur Marcel Fortin, fille de feu monsieur Philémon Couture et de feu dame Juliette Rioux. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auUne cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Robert Simard (Lynda L'Italien), France Simard (Jocelyn Pinet) et Jacques Simard (Louise Gauvin); ses petits-enfants: Jean-Philippe, Bruno, Mark, Louka, Nicolas, Gabriel et Alex; ses six arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.