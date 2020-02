DULAC, François



Au Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 5 février 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur François Dulac, époux de madame Jeannine Chabot, fils de feu Alfred Dulac et de feu Obéline Gobeil. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h,. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Paul et Justine (André Lacasse); ses petits-enfants: Noémie et Maxime Lacasse; son beau-frère Jean Chabot (Pierrette Laperrière). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Dulac et Chabot. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du Centre Paul-Gilbert (Unité Belvédère) pour les bons soins prodigués à monsieur Dulac. Monsieur Dulac a été confié pour crémation à la