ROCHETTE, Roger



Cher Papa, au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 janvier 2020, à l'aube de tes 88 ans, tu nous as quittés paisiblement. Ce fut très pénible de te laisser partir. Très courageux, tu t'es battu jusqu'à la fin. Sache que tu demeureras toujours présent dans nos cœurs. Originaire du quartier St-Jean-Baptiste à Québec, il demeurait à Charlesbourg.Il travailla comme mécanicien chez Marcel Rochette (UAP) pendant de nombreuses années, fut un bon sportif, un joueur habile de pétanque et s'impliqua comme bénévole au Zoo de Québec, à la Fondation des maladies du cœur, à la SSJB et aux Loisirs St-Jérôme. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, madame Jacqueline Martel, ses deux enfants: Michel et Linda (Claude Blier) et ses petites-filles adorées: Béatrice et Eugénie. Aîné d'une famille de cinq enfants, il est parti rejoindre les autres membres de sa famille Rochette qu'il aimait tant: ses parents: François et Blanche Beaubien ainsi que ses frères et sœurs: feu Marguerite (feu Jean-Paul Langlois), feu Alfred (Gisèle Bilodeau), feu Jean-Paul (Colette Bisson) et feu Thérèse (feu Marcel Alain). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: Jean-Léon Royer (feu Madeleine Martel), Jean-Marie Martel (feu Julienne Plourde), Claire Martel(feu Pierre Boucher), Paul-André Martel (Danielle Dumas); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousin(e)s des deux familles et nombreux ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière familial de Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes pour le repos de son âme, par un don à la Société du Parkinson, Région de Québec, 418-527-0075, www.prqca.ca ou à la Fondation du Patro de Charlesbourg, 418-626-0161, www.patrocharlesbourg.net