COULOMBE, Jude



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 31 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jude Coulombe. Né à Authier en Abitibi, le 16 avril 1941, il était le fils de feu dame Cécile Lambert et de feu monsieur Léopold Coulombe. Il demeurait à Québec, arr. Vanier.Monsieur Coulombe laisse dans le deuil sa sœur, son frère et sa belle-sœur: Béatrice (feu Roger) et Laurent (Jeannine); ses demi-frères et sa demi-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(e)s. Il était également le frère et le beau-frère de: feu Rachel (feu Léon Martel, feu René Grenier) et feu Jean-Marie (feu Estelle Richard). La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., Tél.: 418-525-4385, Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de