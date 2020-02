MATTE, Yolande Marcotte



À l'hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Yolande Marcotte, épouse de feu monsieur Alphonse Matte, fille de feu Joseph-Henri Marcotte et de feu Germaine Germain. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madame Matte laisse dans le deuil ses enfants: feu Ginette, Jacques (Murielle Chabot), Sylvie (Pierre Vadeboncoeur), feu Denis, Kathleen (Mathieu Ouellet); ses 8 petits-enfants: Kevin (Samuel Bernatchez), Pierre-Luc (Mélissa Lachance), Jean-David Matte, Chloé Matte Vadeboncoeur (Jason Méthot), Charles Matte Vadeboncoeur, Emy Simard, Megan Simard, son arrière-petite-fille Juliette Méthot; ses filleuls: Gaston Matte et François Matte. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Marcotte: feu Marcel (feu Réjeanne Tessier), feu Thérèse (feu Julien Leclerc), feu Maurice (Florence Julien), feu Gilbert (feu Suzanne Bédard), feu Armande (feu Claude Marcotte), Yvon (Jacqueline Roy), Pierre (Diane Plamondon), Bruno (Dany Rivard), Henri (Jacqueline Plamondon), Louise (Réal Déry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte: feu Donat (feu Albertine Dion), feu Lucien (feu Marguerite Brousseau), feu Léo (feu Rachelle Goulet), feu Pierre (feu Georgette Pagé), feu Marie-Rose (feu Camille Ratté), feu Maurice (feu Anne-Marie Conseiller), feu Anne-Marie, feu Albert (Marguerite Cadoret), feu Gédéon (Liliane Piché) et feu Olier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués et leur humanisme ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec (hémo-dialyse) pour les soins attentionnés. La famille recevra les condoléances, en présence du corps,de 9h à 11h45 à laL'inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial.