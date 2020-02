CAYER, Nicole



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 février 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Cayer, épouse de monsieur Maurice Roy, fille de feu monsieur Hervé Cayer et de madame Thérèse Naud, elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale samedi 15 février de 10 h à 12 h et sera suivi d'une cérémonie hommage en privé. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa mère dame Thérèse Naud, Nicole laisse dans le deuil son époux Maurice, sa sœur Louise (Marc-André Drolet); ses nièces: Karen (Danny), Julie (Stéfan), Mylen (Anthony), ainsi que Emrick, Jeffrey, Eliott et Kelly; ses belles-sœurs: Thérèse, Lucille (Réal), Louisette (Bob) et son beau-frère René (France); et plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Canadienne du cancer 1040, Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.