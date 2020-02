NADEAU, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Hélène Nadeau, épouse de monsieur Robert Desrochers. Elle demeurait à St-Apollinaire et autrefois à St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert, son fils Claude (Sylvie Grenier); les enfants de Sylvie: Michaël Bélanger (Kassandra Gagnon), leur fils Ryan; Émerick Bélanger (Emmanuelle Beaumont), Cindy Bélanger (Dominique Larouche); ses frères et sa soeur: feu Armand (Jeannine Lebrun), Fernande (Jules Huot), Gonzague (Micheline Malboeuf, Réjeanne Beaudoin, la mère de ses enfants)), feu Rosaire (Françoise Laverdière); ses beaux-frères et belles-sœurs: Claire (feu Octave Turgeon), Louisette (Adrien Barlow), Pierrette, sœur de la Charité, Jacqueline (André Hamel), Françoise (Raymond Cayer), Raymond (Gertrude Boucher), Gilberte (Jacques Bilodeau), Lina (Paul Breton; Gérard Labrie, père de ses enfants), Yvette (Yvon Dostie), Claudette (Guy Fecteau), feu Fernand (Lise Fréchette), Michel (Carlyne Côté, mère de ses enfants), Clément (Laurette Juneau), Armelle (Yvon Beaudoin); ses trois filleul(e)s: Josée Nadeau, Daniel Nadeau et Pascal Turgeon; ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s., où la famille vous accueillera à compter de 10h. SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire