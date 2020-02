MALTAIS, Gisèle Tremblay



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 4 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gisèle Tremblay, épouse de feu monsieur Paul-Émile Maltais, fille de feu Ernest-Émile Tremblay et de feu Blanche Lajoie. Elle demeurait à Val-Bélair.le vendredi 14 février 2020 de 19 h à 21 het le samedi 15 février 2020 de 8 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denyse (Daniel Leclaire), Gérald (Hélène Chouinard), feu Rachel (Robert Lachance), Guy (Sylvie Daigle), Serge (Nicole Chouinard), Joanne (Gaétan Rousseau), Nancy (Guy Savard) et Daniel (Chantale Lavoie); ses petits-enfants : Cathie, Rémi, Julie, Pascale, Dominic, Josée-Anne, Isabelle, Cynthia, Carole-Ann, Marc-André, Jessica, Caroline, Kaven, Jimmy, Elodie, Noémie, Jean-Daniel et Olivier; ses arrière-petits-enfants : Kim, Frédéric, Émile, Daphné, Clémence, Jonathan, Alexandra, Thomas, Alexia, Zak, Lainy, Alicia, Hazel, Alexandre, Jayden, Pier-Luc et Joey; ses frères et sœurs: Robert (Yvette), feu Georges (Gisèle), feu Gérard, feu Ruth (feu Roland), Léonard (Martine) et feu Claude (Blanche Yvonne); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Maltais : Albert (Diana), feu Claudien (feu Laurence), Georgette et Armande (Gilles et feu Normand) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir de l'Ormière et celui de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'IUCPQ, 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5.