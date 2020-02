GAGNON, Yolande Beauchemin



Au Centre d'Hébergement St-Jean- Eudes, Québec, le 26 janvier 2020, à l'âge de 85 ans 11 mois, est décédée dame Yolande Beauchemin, épouse de monsieur Jules Gagnon. Née à Québec, le 6 février 1934, elle était la fille de feu dame Jeannette Dubé et de feu monsieur Joseph-Adélard Beauchemin. Elle demeurait à Québec, arr. Charlesbourg.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie le même jour à 14 h 45. Outre son époux Jules, madame Beauchemin laisse dans le deuil sa fille Chantale; ses frères, sa sœur, beaux-frères, belles-sœurs: Abbé Fernand, feu Gilles (feu Colombe Morin), Charlotte (Jean-Guy Marois), feu Vincent (Louise Fréchette); de la famille Gagnon: feu René (feu Thérèse Robichaud), Lucille (feu Maurice Badeau), feu Claude (Jeannette Thibault), feu Raymond (Marguerite Mercier), Fernand; son cousin Paul Beauchemin (Jeannine Vandry); sa cousine Sr Bernadette Beauchemin; sa petite-cousine Henriette Bourassa (feu Raymond Lambert); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements chaleureux au personnel du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes (section 200) et du Centre d'Hébergement de Beaupré pour leur grande humanité, leur compassion et leur dévouement exceptionnel prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean-Eudes, Site: www.chsje.qc.ca, Tél.: 418-627-1124 #1228 ou à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél.: 418-527-4294.