ROY, Ginette Gourde



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le jeudi 6 février 2020, est décédée à l'âge de 71 ans et 9 mois, madame Ginette Gourde, épouse de monsieur Germain Roy. Elle était la fille de feu Alfred Gourde et de feu Lucienne Drouin. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 15 février de 9h à 13h45.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Germain Roy, ses enfants: Patricia (Sylvain Leclerc) et Stéphane (Jessica Vachon); ainsi que ses petits-enfants: Jeff et Kim Leclerc, William et Anthony Roy. Elle était la soeur de: Gilberte (feu Réal Lessard), feu Conrad , feu Florence (Clermont Fortin), feu Doric (Jeannine Gosselin), feu Marcel (feu Lise Lachance), Hugues (Line Plante), feu Germain, feu Yves (Reine Lafontaine), Monique (feu Gilbert Pouliot), Louisette (André Poulin), Claude (Nicole Fortin), Daniel (Desneiges Gélinas), feu Raynald et Suzanne (Reno Nadeau). De la famille Roy, elle était la belle-fille de feu Edmond Roy (feu Rollande Drouin) et la belle-sœur de: Gaétan (Jeanne Grégoire), Colette (Renald Provençal), Claude (Claire Métivier), Michel (Suzanne Bienvenue), Angèle (Hervé Guillemette), Diane (Jean-Noël Mathieu), Jacques et Brigitte (Michel Ruel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.