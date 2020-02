LÉTOURNEAU

Raymonde Boudreau



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 31 janvier 2020, à deux mois de son quatre-vingt-sixième anniversaire, est décédée Madame Raymonde Boudreau, fille de feu Dame Marguerite Giguère et de feu Monsieur Françis Boudreau. Épouse de Monsieur Clément Létourneau. Après avoir vécu 50 ans à Sillery, elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Richard Poulin), Pierre-Paul, Vincent (Julie Martin) et Lucie (Stéphane Camiré); ses petits-enfants: Vincent, Florence, Rose-Marie, Julien et Mathieu; sa sœur Hélène; son frère André; ses belles-sœurs de la famille Boudreau : Thérèse Benoît (feu Fernand), Raymonde Binet (feu Louis) et Nicole Guay (feu Georges). Elle laisse également dans le deuil tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, tout particulièrement : Jeannine Marcotte, Christiane Truchon et sa famille et Claude Simard. Elle était aussi la sœur de feu Jean-Marc (feu Lucie Benoît), feu Jacques (feu Pierrette Côté) et feu Paul (feu Anne Desgagnés). Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020de 10h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de la Résidence des Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Boudreau. Pour rendre hommage à Mme Boudreau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.