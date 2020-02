WAGNER, Richard



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 9 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Richard Wagner. Né à Québec, le 22 juin 1939, il était le fils de feu dame Lucienne Camiré et de feu monsieur Léopold Wagner. Il demeurait à Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Richard Wagner laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Ghislaine, Marjorie (Berthol Sauer), Carole (feu Yves Turcot), Judith (feu Gaétan Couture), Eveline, Diane (feu Armand Ferland), Fritz (Louise Genest), feu Herman, Linda (René Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel du 3e étage de la Côte de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour le dévouement exceptionnel, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à notre frère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré. tél : 418 827-5773, poste 2802, site : www.fondationhsab.org. Les funérailles sont sous la direction de