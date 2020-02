FORCIER, Wilday



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Wilday Forcier, époux en premières noces de dame feu Fernande Duclos et en seconde noces de dame Josette Bilodeau, fils de feu Ernest Forcier et de feu Rose-Aline Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josette; ses enfants: Sylvie (Gilles Villeneuve), Chantal (Noël Bédard), feu Pierre, Marie-France et Jonathan (Sabrina Pouliot-Boulianne); ses petits-enfants: Nelson, Alexandra, Thim-Alexandre et Gabriel; ses arrière-petits-enfants: Loïc, Maxym et Livia; ses frères et sœurs: Rodrigue (Colette Anctil), feu Jean-Marie (feu Claudette Fortin), feu Lise, Louise (feu Jim Blomberg) et Françoise (John Kardash); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Duclos et Bilodeau et sa belle-mère Marie-Paule Poulin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Louis-XIV pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Petit Blanchon, 825, boulevard Lebourgneuf, bureau 502, Québec QC, G2J 0B9.