SIROIS, Yvon



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 5 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Sirois, époux de madame Laurette Roy. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marlène, Jacques (Michelle) et Valérie (Richard); ses petits-enfants: Maxime (Catherine), Alyssa (Tommy), Alexandra et Olivier (Alyson); ses arrière-petites-filles: Eliane, Livia et Charlotte; les enfants de Michelle: Marianne (Maxime et leur fille Justine) et Alexandre; ses frères et soeurs: feu Yolande (feu Louis-Marie Courcy), Carmen (feu Jean Zolowicz), feu Ghislaine (feu Fernand Leclaire), feu Jean-Eudes (Berryl Cottrell), Gaston (feu Florence Legendre), feu Adelme (Micheline Lambert) et feu Odette (Georges Gagnon); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Roger, feu Aimé (Marie- Andrée Labonté), Colette (feu Raymond Parrot), Adrien (Marcelle Langevin), Réjean (Estelle Boutin) et feu Clément; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier les employés du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les excellents soins prodigués ainsi que le CLSC de Lévis pour leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 14h.