GRENIER, Francis



À Joly, le 29 janvier 2020, à l'âge de 28 ans, est décédé monsieur Francis Grenier. Il était le fils de monsieur Richard Grenier et de madame Marie-France Daigle. Il demeurait à Laurier-Station et autrefois à Joly. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur Josiane, son frère Simon-Pier (Valérie Thériault); ses grands-parents: Patrick Grenier (Henriette Tremblay), Élisabeth Côté (Réal Hamel), feu Simon Daigle, feu Jacqueline Bédard; ses oncles et tantes: Réal Grenier, Sylvie Grenier (Claude Desrochers), Kathleen Finn, Denise Daigle (Marcel Bélanger), Céline Daigle (Antoine Pepe), Louisette Daigle (Raymond Couture), Laurent Daigle (Nicole Lambert), Lucie Daigle (André Poulin), Gaétane Daigle (Yvon Vachon), Sylvain Daigle (Nathalie Courcy), Sylvie Daigle (Marc Noël); ses cousins et cousines : Michaël, Émérick et Cindy Bélanger, Steven Ouellet, Jessica Tremblay, Éric, Sébastien et Jean-Philippe Bélanger, Nicolas Daigle, Guillaume et Maxime Daigle, Antoine, Myriam et Louis-Charles Poulin, Alexandra Pageau, Vincent, Marie-Pier et Roxanne Noël, Rosalie et Jean-Cédric Daigle ainsi que leurs conjoint(e) et autres parents. Il laisse également dans le deuil ses nombreux ami(e)s. La famille vous accueilleraà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Portage, https://portage.ca/fr/fondation/don/. Ou à L'Association québécoise de prévention du suicide, https://www.aqps.info/. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire