RUSSENBERGER

Monique Jolicoeur



Au CHUL, le 14 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Monique Russenberger, épouse de feu monsieur Claude Russenberger. Elle était la fille de feu dame Florida Amyot et de feu monsieur Alfred Jolicoeur. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mount- Hermon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Thi Phuong Hanh Tran), Anne (Christopher Keefe) et Brigitte (André Labrie); ses petits-enfants: Dominique, Alexander, Philippe et Sophie; ainsi que plusieurs parents, ami(e)s, neveux et nièces et particulièrement les Langlois qui l'accueillirent comme leur grande sœur après le décès de ses parents quand elle n'avait que 14 ans. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'unité de gériatrie du CHUL pour leurs bons soins prodigués auprès de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.