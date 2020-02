SAVARD, Georges-Emile



À l'hôpital Chauveau, le 6 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Georges-Emile Savard, époux de feu dame Pauline Parent, fils de feu dame Jeanne Fleury et de feu monsieur Arthur Savard. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 14 février 2020 de 19h à 22h et le samedi 15 février 2020 de 10h30 à 12h45.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie (Roch Deschênes), Martin (Jocelyn Dubé), Judith (Roger Boucher); ses petits-fils: Vincent Blais (Maya Thibodeau), Antoine Blais (Laurie Pelletier); son arrière-petit-fils: Eliah George; ses frères et sœurs: feu Joseph-Arthur, feu Jeanne-d'Arc; feu Philippe (feu Irène Rhéaume), feu Marie-Paule, feu René (feu Jacqueline Vincent), feu Marcel, Yvette (feu Bernard Doré), feu Pierrette (feu Louis-Georges Parent) et Roger (Isabelle Bergeron); ses filleuls bien-aimés: Dominique Savard, David Ward et Diane Rochon. Il était le beau-frère de Geneviève Parent (feu Jean-Guy Rochon), feu Jeanne-d'Arc Parent (Arthur Ward), feu Bruno Parent (Andrée Lacroix), feu Francine (feu Robert Beaumont), Louise Parent (feu Aimé Renaud), feu Annette Parent (Michel Gingras), Rita Parent (feu Rosaire Alain), Armand Parent (Hélène Gagnon), Mariette Parent (Jean-Marc Renaud), et Richard Parent (Lise Roy). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (soins palliatifs de l'hôpital Chauveau) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.residences-quebec.ca/fr/groupe-residences/83/fondation-csss-vieille-capitale ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc.: (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.