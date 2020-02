À saveur internationale

La 45e présentation de l’International pee-wee B.S.R. commence aujourd’hui (jusqu’au 23 février) alors que durant ces 11 jours, 102 équipes se disputeront un total de 170 matchs sur deux plateaux soit l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard du secteur Charny et l’Aréna B.S.R. du secteur Saint-Nicolas. Plus de 1600 joueurs en provenance du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la France, du Mexique, de la République tchèque et de la Suisse seront de la partie, disputeront les honneurs dans les classes B, A, BB, AA, AAA-Relève et AAA.

Toute une équipe

Photo courtoisie

Le match d’ouverture de l’International pee-wee B.S.R. aura lieu ce soir dès 19 h 20 et mettra en scène les Alliés de Montmagny et les Gouverneurs de Sainte-Foy. Visitez le www.tpwbsr.ca pour connaît re l’horaire des matchs. Sur la photo, l’équipe derrière le tournoi. Rangée du haut : Jean-Paul Beaulieu (VP hockey), Clément Genest et Réjean Lamontagne (conseillers municipaux), Bernie (mascotte du tournoi), Richard Powers (responsable des tournois, Hockey Québec), Janet Jones (conseillère municipale), Marc Picard (député, Chutes-de-la-Chaudière), Mario Fortier (conseiller municipal). Rangée du bas : Stéphanie Dumas (VP administration), Brigitte Duchesneau (conseillère municipale) et Jeannot Demers (président du tournoi depuis 2002).

Nouveau programme à Mérici

Photo courtoisie

Afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre en hôtellerie, Mérici collégial privé vient de prendre des moyens concrets en lançant sa formule d’Apprentissage en milieu de travail pour le programme Techniques de gestion hôtelière. Cette nouvelle formule prévoit trois jours d’apprentissage en classe, suivis de quatre jours de disponibilité pour travailler dans un hôtel partenaire du programme. Cette initiative, appuyée par l’Association hôtelière de la région de Québec, permettra aux étudiants de profiter de l’expertise des professionnels du domaine et de gagner rapidement de l’expérience, tout en étant rémunérés pour suivre leur formation. La première cohorte du nouveau programme en Gestion hôtelière débutera à l’automne 2020. Renseignements : https://www.merici.ca. Sur la photo, de gauche à droite : Louis-Antoine Dufour (étudiant), Johanne Décoste (directrice des études), Laurie Nadeau (étudiante), Chantal St-Pierre (coordonnatrice et enseignante en Gestion Hôtelière), Sylvain Laroche (enseignant) et Lucie-Geneviève Gingras (enseignante).

Bénévole de longue date

Photo courtoisie

Lors d’une récente visite au Manoir Sully de Vanier, Bonhomme Carnaval a profité de son passage pour rendre hommage à madame Juliette Gagnon, pour le succès obtenu pour la vente de bougies dans les années 50. Madame Gagnon affichait fièrement lors de la visite de Bonhomme la médaille qui lui avait été remise, il y a plus de 60 ans, pour son bénévolat.

Anniversaires

Photo courtoisie

Peter Gabriel (photo), auteur-compositeur-interprète britannique (Genesis), 70 ans... Mats Sundin, ex-joueur de la LNH (Nordiques de 1990 à 1994), 49 ans... Marc Crawford, entraîneur adjoint de la LNH (Chicago), 59 ans... Gaston Gingras, ex-défenseur de la LNH (1980-89), 60 ans... Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, 62 ans... Michel Stax, chanteur québécois, 73 ans... Raoul Duguay, auteur-compositeur et interprète québécois, 81 ans... Yves Michaud, surnommé le Robin des banques, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 février 2010. Yvon Leroux (photo), 80 ans, comédien québécois... 2017. Kim Jong-nam, 45 ans, demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un... 2016. Antonin Scalia, 79 ans, juge à la Cour suprême des États-Unis... 2015. Miklós Takács, 82 ans, professeur hongro-canadien de musique classique, chef d’orchestre et de chœur... 2014. André Labrecque, 84 ans, fondateur de Couvre-Plancher Labrecque inc.... 2005. Sœur Lucia of Jesús, 97 ans, sœur carmélite... 2008. Henri Salvador, 90 ans, auteur, compositeur et chanteur français... 2004. François Tavenas, 61 ans, l’ex-recteur de l’université Laval (1997-2002)... 2002. Waylon Jennings, 64 ans, chanteur country, guitariste et compositeur... 1980. David Jensen, 49 ans, acteur américain.