BEAUDOIN, Francine McCann



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Francine McCann, épouse de monsieur Jacques Beaudoin. Elle était la fille de feu Roland McCann et de feu dame Yvonne Grenon. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint Jacques, elle laisse dans le deuil son fils Simon; sa soeur Marjolaine McCann (feu Marcel Grimard); son frère Normand McCann (France Demers); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Beaudoin : Monique (Claude Lamb), Pauline et Gilles (Dominique Frenette). Elle laisse également dans le deuil, son filleul François Grimard (Hélène Fortier), ses nièces : Isabelle, Catherine, Mariève (Charles-David Côté) ainsi que sa tante Monique McCann, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec.à compter de 10h.