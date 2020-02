BOULANGER, Raynald



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Raynald Boulanger, époux de madame Monique Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Georges-Henri Boulanger et de feu dame Jeanne D'Arc Caron. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.suivi de la déposition de l'urne au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, sa fille Karine (André Rioux), ses petits-enfants : Emma et Billy Rioux, ses frères et sœurs : feu Huguette (feu François Fournier), Jacqueline (feu Gilles Mercier), feu Magella (Martine Proulx), Gisèle (Pierre Allard), Alain (Francine Dodier), Sylvie, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier : Fernand (Josette Hamelin), Marie (feu Marcel Poulin), André (Rachelle Boulet), Rénald (Nicole Vézina), Gilles (Solange Gaudreau), Lise (feu Édouard Forgues, Robert Bélanger), Marcel (Pauline Coulombe), Paul-Henri (Diane Bellavance), feu Solange, Colette (Gilbert Gendron), Ginette (feu Louis-Pierre Dionne). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la