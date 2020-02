BÉGIN, André



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny, le 30 janvier 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Bégin, époux de feu madame Jeannette Beaudoin, fils de feu Adjutor Bégin et de feu Armandine Nadeau. Il demeurait à Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Sylvie Dubé), Cécile (Robert Martel) et Julie. Il était le frère de feu Clothilde (feu Louis Lafleur), feu Yvette (Sœur Franciscaine Missionnaire de Marie), feu Donald (Huguette Dubois), feu Laurette (Sœur Blanche Missionnaire d'Afrique), feu Jules-Omer (feu Thérèse Bernier), Floriane (Gérard A. Plante) et de feu Pierre-Henri (feu Lise Boutin); le beau-frère de feu Maurice Beaudoin (feu Gabrielle Dorval), feu Simone Beaudoin (feu Charly Fox), feu Jeannette Beaudoin, feu Pauline Beaudoin, feu Madeleine Beaudoin (feu Gérard Michaud), feu Marcel Beaudoin, feu Paul-Émile Beaudoin (feu Adrienne Ferland), feu Noël Beaudoin (feu Jeannine Tremblay), l'abbé Jacques Beaudoin, feu Gérard Beaudoin, feu Joseph Beaudoin (Madeleine Dupuis), feu Jean Beaudoin, feu Monique Beaudoin (feu Jean-Marie Giroux) et de Lise Beaudoin (feu Marcel Bourget). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du Centre l'Oasis du CHSLD de Charny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières, des offrandes de messes ou un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aude 9h à 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, secteur Lauzon.