POLIQUIN, Jacqueline Samson



À l'hôpital St-François d'Assise, le 25 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée madame Jacqueline Samson, épouse de feu monsieur Rock Poliquin, fille de feu madame Marie-Rose Champoux et de feu monsieur Eugène Samson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.La mise en terre se fera au cimetière St-Charles vers 14 h. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Marc et sa belle-sœur Colette Fiset (feu Marcel Samson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poliquin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité palliative de l'hôpital St-François d'Assise ainsi qu'à la Maison Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les diabétiques de Québec. 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone: 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.